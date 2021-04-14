ماتيراتزي: ميلان سيتأهل لدوري الأبطال ويوفنتوس "الأسوأ"

رشح ماركو ماتيراتزري مدافع إنتر ومنتخب إيطاليا السابق، ميلان للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما وصف يوفنتوس بـ "الأسوأ".

ويتنافس ميلان ويوفنتوس ولاتسيو ونابولي وأتالانتا على 3 مقاعد مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويعد الفارق بين الأندية الـ 5، 8 نقاط فقط ويمتلك لاتسيو مباراة أقل.

وقال المدافع المُلقب بـ "الماتريكس" لصحيفة "إل ماتينو" الإيطالية: "اعتقد أن ميلان سيهدر نقاطا، لكنهم جمعوا نقاطا أخرى من النتائج المستمرة، أؤمن بقدرتهم على التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أتالانتا يسير بالسرعة القصوى، بينما يوفنتسو الأسوأ بين ما رأيت".

وأكمل "الجولة المقبلة سنرى، نابولي يواجه إنتر وأتالانتا يستضيف يوفنتوس، ستكون حاسمة".

وعن مواجهة إنتر ونابولي: "رغم كل المشاكل لديهم، إلا أن جينارو جاتوزو أعاد الفريق وفاز بكأس إيطاليا".

وأتم "لكنه يبدو إنه لا يجب المهاجمين المتاحين له، اللعب بدون فيكتور أوسيمين ودريس ميرتينز يصنع الفارق، دون الحديث عن غياب كاليدو كوليبالي بسبب الإصابة".