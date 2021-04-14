مولر: نشعر بخيبة أمل كبيرة

يشعر توماس مولر نجم بايرن ميونيخ بخيبة أمل كبيرة بعدما انتصر فريقه على باريس سان جيرمان وفشل في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للدفاع عن لقبه.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب بايرن ميونخ رغم خسارته في إياب ربع النهائي بهدف دون رد لكنه استفاد من انتصاره ذهابا في ألمانيا بنتيجة 2-3.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نشعر بخيبة أمل كبيرة. كان مسار المباراة مختلفًا قليلاً عما كان عليه في ميونيخ".

وأضاف "لم يكن لدينا هذا القدر من الضغط على مرمى الخصم في المراحل الأولى. فعلنا ما كنا نهدف إليه بالتقدم 1-0".

وأكمل "في الشوط الثاني كان الجهد والالتزام رائعين. كنا خطرين، وكان الأمر كذلك بالنسبة لباريس".

وأتم "في النهاية إنه لأمر مخيب للآمال أن يتم إقصاؤنا على الرغم من فوزنا في باريس".

وكسر باريس سان جيرمان لعنة تكرار نهائيات دوري أبطال أوروبا بتكرار المواجهة في النسخة التالية ولكن في مرحلة مبكرة.

وتأهل سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة في ملعب حديقة الأمراء من بايرن ميونيخ بهدف دون رد اليوم الثلاثاء.

سجل هدف المباراة الوحيد إريك ماكسيم شوبو موتنج في الدقيقة 40 برأسية.

ولكن سان جيرمان تأهل بفضل التعادل في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل فريق واحتساب الهدف المُسجل خارج ملعبه بهدفين.

وكانت مباراة الذهاب في أليانز آرينا في ألمانيا انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين.

لعنة تكرار النهائيات

منذ عام 2000 تعد هذه هي المرة الخامسة التي تتكرر فيها مواجهة طرفي النهائي في النسخة التالية ولكن في مرحلة مبكرة من البطولة.

وفي الأربع مرات السابقة انتصر الفريق المتوج باللقب.

ولكن كسر سان جيرمان اللعنة واستطاع الثأر من بايرن وأقصاه ليتأهل هو إلى نصف النهائي منتظرا الفائز من مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.