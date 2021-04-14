الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح المعتمدة لحسم لقب دوري الشباب

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 15:23

كتب : حسام نور الدين

إمام عاشور مع الزمالك أمام الأهلي في قمة الشباب مواليد 1999

أعلن الأهلي موقفه النهائي بشأن المباراة الفاصلة ضد الزمالك على لقب دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأرسل الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء، يخبره خلاله بموقف النادي من قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة لتحديد الفائز بدوري الشباب.

وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة والمعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات.

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وجاء أيضا في الخبر الذي نشره الأهلي عبر موقع الرسمي: "اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليا وقاريا في كل المسابقات".

وكان الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت لاحق إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين على اللقب يوم 20 أبريل على استاد السكة الحديد.

الأهلي الزمالك قمة الشباب
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