كلوب يتغزل في توني كروس

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 14:02

كتب : FilGoal

توني كروس وفينيسيوس جونيور - ريال مدريد وليفربول

تغزل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في توني كروس لاعب وسط ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 3-1.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كروس أحد أكبر المواهب في كرة القدم الألمانية. هو لاعب رائع منذ وقت مبكر جدا".

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وأضاف "لقد أصبح أحد أنجح لاعبي كرة القدم في العالم. مع ألمانيا، كان بطلاً لكأس العالم في عام 2014".

وتابع "من الواضح أنه يمتلك مسيرة مهنية ناجحة حتى الآن. قد يكون توني في الـ29 من عمره، لذلك لا يزال هناك الكثير في المستقبل".

وأكمل الألماني "هو لاعب يصعب الدفاع أمامه حقًا. هو قادر على التمرير في المساحات والتسجيل من مسافة بعيدة".

وواصل "هو شخص لطيف للغاية أيضًا. نحن لا نعرف بعضنا البعض جيدًا ولكني أقدره ومعجب به".

ولم يخف كلوب تأثره بأداء فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في مباراة الذهاب.

وقال عنه "من الواضح أنه موهبة رائعة وقد عرفها الجميع قبل توقيع ريال مدريد معه. من الواضح أنه أصبح أفضل".

وأتم "سنحاول منع التمريرات في اتجاهه، وهي مهمة كبيرة. معجب به؟ نعم. متفاجئ من أداءه؟ لا".

يورجن كلوب توني كروس ريال مدريد ليفربول
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