اتحاد جنوب إفريقيا يوضح حقيقة التفاوض مع موسيماني.. و200 سيرة ذاتية مقدمة

أوضح جاك مالوليك رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم حقيقة التفاوض مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويبحث منتخب جنوب إفريقيا عن تعيين مدير فني خلفا لـ موليفي نتسكي والذي استقال منذ 3 أسابيع عقب فشل التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2022.

وقال مالوليك لموقع Sowetan: "نلقينا أكثر من 200 سيرة ذاتية، بهدف وضعها في قائمة مختصرة لستة مرشحين في اجتماع اللجنة الفنية".

ويُعقد اجتماع اللجنة الفنية اليوم الأربعاء لاختيار المدير الفني لمنتخب الأولاد.

وواصل "سنعقد اجتماعا حيث سنبدأ في اختيار قائمة قصيرة من المدربين نعتقد أنها تناسب رؤيتنا. لدينا أكثر من 200 سيرة ذاتية مرسلة".

وأضاف "لكنني أعتقد أنه من المحتمل أن يتم اختيار ستة مدربين فقط في القائمة المختصرة. يجب أن يكون لدينا مدرب قبل نهاية هذا الشهر".

وأوضحت تقارير أن المنتخب الجنوب إفريقي مهتم بالمدربين الأجانب مثل الفرنسي هيرفي رينار والبرتغالي كارلوس كيروش والبلجيكي هوجو بروس.

وتابع "لا يمكنني الكشف عن الأسماء حتى الآن لأننا لم نضع قائمة مختصرة".

ونفى مالوليك التقارير التي تشير إلى سفره لإقناع مدرب الأهلي بتولي المهمة مرة أخرى قائلا: "قرأت تقاريرا تشير إلى سفري إلى القاهرة للقاء موسيماني لكن تلك ليست القضية".

وأتم "لكننا نرحب بكل الأسماء التي قدمت سيرتها الذاتيه حتى التي ارتبطت بنا في وسائل الإعلام".

وكان FilGoal.com قد كشف عن عدم تفضيل موسيماني لفكرة تدريب منتخب بلاده في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وفشل منتخب جنوب إفريقيا في بلوغ كأس إفريقيا 2021 بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه السودان في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وفشلت جنوب إفريقيا في التأهل للبطولة القارية رغم جمعها لعشر نقاط في 6 جولات.

احتلت المركز الثالث خلف السودان الوصيف (12 نقطة) وغانا المتصدرة (13 نقطة).

وشاركت جنوب إفريقيا 10 مرات في كأس إفريقيا وتوجت باللقب في 1996 على ملعبها.

وقاد موسيماني منتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012 وفشل مع الفريق في بلوغ كأس إفريقيا 2012.

ومع الأهلي، الذي يتولى تدريبه منذ أكتوبر الماضي، فاز موسيماني بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما حسم أيضا لقب الدوري المحلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية.