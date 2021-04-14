نوير يوضح أسباب إقصاء بايرن على يد سان جيرمان

تحدث مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ عن أسباب توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في مرحلة ربع النهائي.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب بايرن ميونخ رغم خسارته في إياب ربع النهائي بهدف دون رد لكنه استفاد من انتصاره ذهابا في ألمانيا بنتيجة 2-3.

وقال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفوز مستحق، لكن نتيجة الأسبوع الماضي لم تكن جيدة".

وأضاف "إنه أمر مزعج، خاصة عندما تنظر إلى المباراة الأولى حيث أهدرنا الكثير من الفرص".

وشدد "افتقدنا كل اللاعبين الغائبين. من الصعب أن تلعب ضد فريق كبير مثل سان جيرمان".

وأتم قائد بايرن "رغم ذلك قدمنا كل شيء على أرض الملعب لأننا فريق كبير".

وكسر باريس سان جيرمان لعنة تكرار نهائيات دوري أبطال أوروبا بتكرار المواجهة في النسخة التالية ولكن في مرحلة مبكرة.

وتأهل سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة في ملعب حديقة الأمراء من بايرن ميونيخ بهدف دون رد يوم الثلاثاء.

سجل هدف المباراة الوحيد إريك ماكسيم شوبو موتنج في الدقيقة 40 برأسية.

ولكن سان جيرمان تأهل بفضل التعادل في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل فريق واحتساب الهدف المُسجل خارج ملعبه بهدفين.

وكانت مباراة الذهاب في أليانز آرينا في ألمانيا انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين.

لعنة تكرار النهائيات

منذ عام 2000 تعد هذه هي المرة الخامسة التي تتكرر فيها مواجهة طرفي النهائي في النسخة التالية ولكن في مرحلة مبكرة من البطولة.

وفي الأربع مرات السابقة انتصر الفريق المتوج باللقب.

ولكن كسر سان جيرمان اللعنة واستطاع الثأر من بايرن وأقصاه ليتأهل هو إلى نصف النهائي منتظرا الفائز من مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.