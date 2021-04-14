رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: عودة نيدفيد للتدريبات فنية.. ومن الوارد لحاق ياسر بالقمة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 13:16

كتب : FilGoal

كريم نيدفيد - الأهلي

أوضح محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي موقف مصابي فريق كرة القدم.

ويستعد الأهلي للقاء النصر في كأس مصر ومن ثم يواجه الزمالك في قمة الدوري المصري يوم الأحد المقبل.

وقال شوقي عن إمكانية مشاركة ياسر إبراهيم في القمة: "من الوارد أن يلحق بلقاء القمة وهناك احتمالية في مشاركته لكن ليس هناك وعود، نتابع حالته يوما تلو الآخر".

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وتابع "مدة غياب جونيور أجايي ومحمد هاني لن تقل عن شهر".

وأضاف "حمدي فتحي سيعود بعد 6 أسابيع من الآن".

وتابع "كريم نيدفيد طبيا جاهز بنسبة 100% منذ أكثر من أسبوعين وعودته إلى التدريبات ترجع إلى الجهاز الفني".

وأكمل "من الوارد الاستعانة بمؤهل نفسي لمساعدة كريم نيدفيد".

وواصل "محمد محمود يبتبقى له وقت قليل من أجل العودة، بعد أسبوعين سيعود للتدريب".

وأتم "محمود وحيد سيعود بعد 3 أسابيع للتدريبات".

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