روبرتسون: علينا تقديم مباراة مثالية أمام ريال مدريد لننجح في التأهل

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 12:40

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ليفربول - أسينسيو

يؤمن أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن تقديم فريقه لمباراة مثالية أمام ريال مدريد سيمنحه فرصة في تحقيق التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 3-1.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يزال الأمل قائمًا. ربما لا يرشحنا الكثيرون للعودة، ولكننا نؤمن بقدرتنا على تقديم أداء أفضل، وهذا هو السبيل الوحيد إذا أردنا أن نحقق ما نصبو إليه".

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وأضاف "علينا أن نحاول وضع ريال مدريد تحت الضغط لنزيد من فرصنا في الفوز. سنسعى للتسبب لهم في المتاعب، وسنرى أين سينتهي بنا المطاف إذا نجحنا في استغلال الفرص".

وواصل الدولي الاسكتلندي "نحتاج أن نكون متيقظين على الصعيد الدفاعي أيضًا، ومن المهم أن نحافظ على نظافة شباكنا".

وشدد "سيتعين علينا أن نقدم مباراة شبه مثالية، علينا أن نقدم أداء أفضل من الأداء الذي قدمناه في مباراة الذهاب في جميع الجوانب. نريد أن نخرج من المباراة ونحن راضون عما قدمناه".

وأردف "إذا تأهلنا إلى نصف النهائي فهذا سيكون أمرا رائعا بكل تأكيد، وإذا لم تنته المباراة بالنتيجة التي نسعى إليها فعلى الأقل سنخرج ورؤوسنا مرفوعة".

وتابع روبرتسون "ندرك أهمية التحدي، ونعرف ماذا يعني دوري أبطال أوروبا للجميع، ولذلك نرغب في الاستمرار في البطولة إلى أبعد نقطة ممكنة".

وأتم "نعلم أننا سنواجه أحد عمالقة الكرة الأوروبية، وسنلعب ضد فريق من أفضل الفرق في هذه البطولة. بالطبع ستكون لهم خطتهم، ومهمتنا أن نصعب الأمور عليهم".

الفائز من مواجهة ليفربول وريال مدريد سيلعب في نصف النهائي ضد تشيلسي الذي عبر عقبة بورتو.

أندي روبرتسون ليفربول ريال مدريد
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