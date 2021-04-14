لوثر ماتيوس "مقتنع" برحيل فليك عن تدريب بايرن ميونيخ بنهاية الموسم

يقتنع لوثر ماتيوس نجم بايرن ميونيخ وألمانيا السابق أن هانز فليك سيرحل عن تدريب البافاري بنهاية الموسم.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وقال ماتيوس لقناة سكاي سبورتس الألمانية: "أنا مقتنع أن هانز فليك لن يكون مدربا لـ بايرن ميونيخ الموسم المقبل".

وأضاف "الاتحاد الألماني يريد أن يصبح فليك حلا طويل الأمد وقدم له عرضا".

وواصل "على الجهة الأخرى بايرن أظهر اهتماما بخدمات يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ ريد بول لايبزج".

وأتم "مباراة أوجسبورج ستكون الأخيرة لـ بايرن ميونيخ في الدوري الألماني مع فليك".

وكان كارل هاينز رومنيجيه قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق. (طالع التفاصيل)

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

وأدار فليك (56 عاما) البافاري في 80 مباراة منذ توليه المهمة خلفا لنيكو كوفاتش، فاز في 66 وتعادل في 7 وخسر 7.

ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.