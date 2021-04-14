رقم قياسي جديد ينتظر صلاح أمام ريال مدريد

يدخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء وعينه على رقم قياسي جديد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 3-1.

إذا نجح صلاح في هز شباك الفريق الملكي، سيعادل الرقم القياسي للنادي الذي حققه ستيفن جيرارد من قبل بالتسجيل في 5 مباريات أوروبية متتالية.

قائد الريدز السابق فعل ذلك مرتين، بين موسمي 2004-2005 و 2005-2006، ومرة أخرى في موسم 2007-2008.

كان صلاح قد سجل في شباك ميتلاند الدنماركي بالمباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات هذا الموسم، قبل أن يهز شباك لايبزيج في ذهاب وإياب دور الـ16، وأخيرا في مرمى ريال مدريد بمباراة الذهاب.

وسجل الدولي المصري 26 هدفا خلال 44 مباراة في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول حتى الآن.

يذكر أن صلاح هو أحد 3 لاعبين فقط في ليفربول شاركوا في كل مباريات الحمر بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع ساديو ماني وأندي روبرتسون.

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الفائز من مواجهة ليفربول وريال مدريد سيلعب في نصف النهائي ضد تشيلسي الذي عبر عقبة بورتو.