مجاهد: البدري سيقود مصر لكأس العالم وكنت غير معجب بـ بركات.. وماذا يفعل في ملف القيد الإفريقي

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 11:22

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة المصري أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قادر على التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وكذلك تحدث عن أزمة قيد المسابقات الإفريقية للموسم الجديد وتولى نيلو فينجاد مهمة المدير الفني للاتحاد المصري.

وكل ما يلي جاء جاء على لسانه في قناة أون تايم سبورتس 2:

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منتخب مصر

"عمل الجهاز الإداري بالمنتخب ليس الأمثل، ولكنني معجب جدا بأداء محمد بركات، عندما جئت كنت غير مقتنع به وأنه لا زال يتعامل كنجم".

"منذ قدومي رأيته يجتهد ويسأل الإدارات وخلع بدلة لاعب الكرة وارتدى بدلة الإداري، والوضع سيتحسن في الفترة المقبلة ونتعاون معهم ولدينا الخبرة لتغطية أي قصور".

"المدرب الأجنبي هو الأفضل للمنتخب المصري في أغلب العصور ليس لنقص الكفاءة، لكن لأن الجماهير المصرية خاصة في الوقت الحالي تحب وتكره".

"ما تحمله حسام البدري الفترة الماضية جعلني ابدأ تغيير فكرتي وسنصل معه إلى كأس العالم 2022".

تقنية الفيديو

"شركة تقنية الفيديو لا زالت موجودة ونحاول إنهاء الأمور التعاقدية والإدارية والتركيز على تطوير الأمور الفنية وإصلاح الوضع الغير منضبط من البداية حتى لو احتجنا التدعيم بشركة أخرى".

"نفكر في إسناد الأمر لجهة من جهات الأمر المباشر لتتولى المهمة وهي تتعامل مع الشركة لإنهاء التفاصيل".

المدير الفني لاتحاد الكرة

"محمود سعد قيمة كبيرة ولا أستطيع التقليل من أدواره وتاريخه وعمل أكثر من 5 سنوات ولم يكن التعامل مع الاتحاد الإفريقي والدولي المرجو بالنسبة لنا واحتجنا لتطوير الدماء وحاولنا التغيير".

"لدينا منافسات قوية بدءا من الأولمبياد المقبلة انتهاءً بـ كأس العالم 2030 على جميع المستويات من الناشئين وحتى المنتخب الأول، ونحتاج لرؤية كبيرة وخطة جديدة".

"فينجادا يمتلك تاريخا كبيرا ليس فقط مع الزمالك بل مع السعودية والبرتغال أيضا وليس على مستوى الفريق الأول بل أيضا الشباب، وهو رجل أكاديمي ودرّس في الجامعة ويمتلك الخبرة ولديه مساعدين".

"وسيحصل مع المساعدين على نصف المرتب الذي يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي (65 ألف دولار)".

"سيعمل مدرب لياقة مع منتخب الشباب والناشئين، ولديه مساعد آخر لمسح المناطق والفروع ولدينا 100 مدير فني للمناطق والفروع".

"سيبدأ فينجادا العمل من الأسبوع الأول من مايو المقبل لأسباب أسرية، وكنا نريد شخصا يتولى المهمة يلقى قبول عند الجماهير المصرية والاتحادين الإفريقي والدولي".

قيد الإفريقي

"كان لابد أن نتفهم أن استكمال الموسم الماضي له تبعات، ونحاول ضغط الموسم الحالي وإنهاءه قبل 30 سبتمبر، وسنحاول حل الأمر مع الاتحاد الإفريقي".

"فيفا استثنى فتح باب القيد الجديد قبل 4 أسابيع من نهاية الموسم الماضي، وسنتأكد من فيفا هل سيتواصل العمل بنفس الشرط للموسم الحالي أم لا".

"بدأنا مخاطبة الفيفا بهذا الشأن، وسنتعامل مع كاف في هذا الشق ونهدف للوصول لأفضل صيغة مناسبة للأندية المصرية".

أحمد مجاهد منتخب مصر تقنية الفيديو
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