جوندوجان: دورتموند يمكنه التغلب على أي فريق في أوروبا

حذر إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي فريقه من قوة بروسيا دورتموند، مؤكدا قدرة الأخير على إلحاق الضرر بأي فريق في أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعدما فاز في الذهاب 2-1 الأسبوع الماضي.

وقال جوندوجان عن ناديه السابق "لازلت أتابع دورتموند كثيرا. أحاول مشاهدة أكبر عدد ممكن من المباريات في الدوري الألماني عندما يلعبون".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعلم أنهم يتمتعون بجودة عالية في الفريق، هم سريعون ويمكلون لاعبين جيدين حقا".

وتابع "في مستواهم الجيد يمكنهم التغلب على أي فريق في أوروبا".

وتغزل الدولي الألماني في قدرات إيرلنج هالاند مهاجم دورتموند.

وأوضح "هالاند موهبة كبيرة، لاعب عظيم. يسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف "إنه قوي بدنيا، وسريع، ولديه التحدي والإصرار".

وأكمل "هالاند يذهب إلى الأماكن التي من خلالها يلحق الضرر بالخصم، وهو قادر على إيذاء كل فريق يواجهه. أرقامه رائعة".

واستمر "عند الذهاب إلى دورتموند ومعرفة عدم وجود الجماهير، يبدو أن هذا أمر غير جيد لهم".

وأتم "لقد لعبت هناك لمدة خمس سنوات، وأنا أعلم مدى ضجيج الجماهير في ذلك الملعب. كان الأمر نفسه في ملعبنا الأسبوع الماضي. هناك شيء مفقود في كرة القدم في الوقت الحالي".

الفائز من هذه المواجهة سيلعب في نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان الذي عبر عقبة بايرن ميونيخ حامل اللقب في ربع النهائي.