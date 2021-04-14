مواعيد مباريات الأربعاء 14 أبريل 2021.. الأهلي والزمالك في كأس مصر وليفربول يواجه ريال مدريد

يعود الأهلي والزمالك مرة أخرى للسباق المحلي وتستمر ليالي دوري الأبطال في ثاني أيام رمضان.

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يلتقي الأهلي مع النصر في إطار دور الـ 32 من كأس مصر في التاسعة والنصف مساءً وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

وفي التوقيت ذاته يلتقي الزمالك وحرس الحدود في الدور ذاته وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وعلى أون تايم سبورتس 3 يلتقي بيراميدز مع مصر للمقاصة في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري في التاسعة والنصف.

وتتواصل ليالي دوري الأبطال في رمضان، إذ يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ليفربول في ملعب أنفيلد بإياب ربع النهائي في تمام التاسعة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويستضيف بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي على ملعب سيجنال إيدونا بارك في نفس التوقيت وتذاع على بي إن سبورتس 2 بريميوم.

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