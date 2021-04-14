مجاهد يكشف 7 أسباب لإسناد القمة لحكام مصريين.. وهل غير الخطيب موقفه

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن الأسباب التي دفعته ليصر على إقامة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بحكام مصريين.

وجاء الأسباب التي قالها مجاهد في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" كالتالي:

** إبراهيم نور الدين أدار مباراة في الدوري، ومحمد فاروق في السوبر، ومحمد الحنفي في الدوري، الأمر ليس جديدا وتم تجربته من قبل.

** لدينا تقنية الفيديو التي ستساعد الحكم.

** المباراة بدون حضور جماهيري.

** مباراتا القمة في الموسم الجاري سيقاما وسط الموسم وليس في ختام كل دور، القمة لن تكون مؤثرة على حسم لقب الدوري.

** لدينا حكام يشارك في مباريات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم .

** العالم يتجه للاعتماد على الحكام المحليين ربما عدا دولتين فقط.

** اتحاد الكرة الحالي ليس مجلس منتخب وليس عليه أي ضغط من الجمعية العمومية.

وعن رأيه في إقامة القمة بحكام غير دوليين قال: "قلت لوجيه أحمد رئيس لجنة الحكام سأصرف مكافأة لو تم تعيين حكم غير دولي للقمة".

وبسؤاله هل غير محمود الخطيب رئيس الأهلي قراره بشأن إسناد القمة لحكام مصريين أجاب "لا لم يحدث".

وأردف "اعتراض الأهلي والزمالك على إقامة القمة بحكام مصريين رفع الحرج عن اتحاد الكرة".

وعن رأيه وهل الأنسب إقامة القمة في ختام كل دور من الدوري أم حسبما تأتي نتائج القرعة قال: "أميل للقرعة وحسبما تأتي النتيجة".