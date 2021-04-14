فليك: أبارك لباريس على التأهل.. ولم نكن محظوظين

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 02:09

كتب : FilGoal

هانز فليك - بايرن ميونيخ

بارك ديتر هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ لباريس سان جيرمان على تأهلهم لنصف دوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب بايرن ميونخ رغم خسارته في إياب ربع النهائي بهدف دون رد لكنه استفاد من انتصاره ذهابا في ألمانيا بنتيجة 2-3.

وقال فليك بعد المباراة: "أقوم بتهنئة باريس سان جيرمان على التأهل، لقد ظلوا في قمة تركيزهم طوال المباراة".

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وتابع "واجهنا سوء حظ في الدقيقة الأخيرة خصوصا في فرصة ليروي ساني، حيث كان في تمركز جيد".

واستمر "الفريق كان لديه جودة كبيرة في الـ30 مترا الأخيرة لكن باريس سان جيرمان دافع بشكل رائع".

وواصل "في مباراة الذهاب لم يكن لدينا عنصر الحسم".

وأردف "في مباراة الذهاب كنا أفضل، ورأينا جودة باريس الهجومية".

وأتم "لم نكن محظوظين (خلال المباراة) لقد غاب عنا عدة لاعبين مهمين، لكن كان علينا أن نتقبل ذلك".

باريس سان جيرمان بايرن ميونخ ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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