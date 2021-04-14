خبر في الجول - كرة سلة.. الأهلي يوجه الشكر لـ أليكس يونج ويتوصل لاتفاق مع دونفان جاكسون

قرر النادي الأهلي توجيه الشكر لمحترف فريق كرة السلة بالنادي أليكس يونج قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الدوري المصري للمحترفين.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وجه الشكر للمحترف الأمريكي في الفريق أليكس يونج، من أجل التعاقد مع لاعب آخر.

وجاء توجيه الشكر لـ أليكس يونج بسبب احتياج الأهلي لصانع ألعاب قوي، وليس لأي أمر فني يخص اللاعب الأمريكي.

FilGoal.com علم أيضا أن الأهلي مقتنع تماما بقدرات أليكس يونج ويقدر موهبته وجهده المبذول مع الفريق، لكن الأهلي بحاجة شديدة إلى صانع ألعاب قوي وفقا لاحتياجات الفريق.

كما علم FilGoal.com أن أليكس يونج يتفهم الأمر تماما ولا يوجد لديه أي مشكلة طالما أن التغيير سيصب في مصلحة فريق سلة الأهلي.

ولذلك قرر الأهلي إقامة حفل شكر ووداع للاعبه الأمريكي غدا الخميس في مقر النادي، من أجل شكره على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر.

من هو بديل أليكس يونج

FilGoal.com علم أيضا أن الأهلي توصل لاتفاق مع المحترف الأمريكي دونفان جاكسون.

دونفان جاكسون البالغ من العمر 25 عاما لعب الموسم الماضي مع فريق بولسكي تورون البولندي، وأنهى الموسم بمتوسط 18 نقطة في المباراة.

واستقل دونفان جاسكون الطائرة منذ قليل قادما من شيكاغو إلى أسنبطول ومن ثم سيستقل طائرة أخرى ليصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء من أجل توقيع عقود الانضمام للأهلي وبدء مشواره مع الفريق الأحمر.

ويبدأ الأهلي مشواره في المرحلة النهائية من دوري كرة السلة للمحترفين يوم الجمعة بمواجهة سبورتنج في الدور الأول.