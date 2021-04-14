بوكيتينو: باريس ليس الفريق المفضل للفوز بدوري الأبطال

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 01:19

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

يرى ماريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه ليس مرشحا للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة من بايرن بهدف في فرنسا لكنه استفاد من فوزه في ألمانيا بنتيجة 2-3 في الذهاب الدور ربع النهائي.

وقال بوكيتينو عقب المباراة: "كنا في قمة تركيزنا رغم أنها كانت مباراة صعبة".

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وواصل "اللاعبون يستحقون هذا التأهل وأنا سعيد للغاية بما حققناه".

وشدد "التأهل لنصف النهائي هو لحظة رائعة بالنسبة للفريق".

وكشف عن حديثه مع إدريسا جاي لاعب الفريق: "حين غادر أرض الملعب قلت له: كنت بمثابة الآلة".

وعن ثقة توماس مولر وجوشوا كيميتش في تأهل بايرن قبل المباراة، قال: "من الطبيعي أن يثق الثنائي في فريقهم، فهم ثنائي عظيم".

وعن الاختلاف بين تأهله لنصف النهائي مع توتنام عام 2019 وبين تأهل مع باريس، قال: "كنت أعيش بهدوء وأفتقد لهذه اللحظات، فدوري أبطال أوروبا له أجواء خاصة".

وأوضح "كنت متوترا (خلال لقاء بايرن) يمكن إخفاء هذا الشعور في بعض الأوقات ولكنك لا تستطيع السيطرة عليه من الداخل".

وعن هل باريس سان جيرمان مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، قال: "لا أعتقد ذلك، لقد قمنا بإقصاء برشلونة في دور الـ16، وقمنا إقصاء بايرن ميونخ، لكن هذا لا يُعني أننا مرشحين للقب".

وتابع "تشيلسي تأهل وسنرى من سيتأهل من ليفربول وريال مدريد وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي".

وأتم "لديهم نفس الفرصة التي لدينا للفوز بالنهائي، لكني لا أختار مرشح مفضل".

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