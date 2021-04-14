الخليفي: لا توجد أعذار لـ نيمار ومبابي للرحيل عن باريس

يرى ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان أن كيليان مبابي ونيمار ليس لديهما أي أعذار للرحيل عن الفريق.

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة من بايرن ميونخ بهدف في مباراة العودة بفرنسا لكنه استفاد من انتصاره بنتيجة 2-3 في ألمانيا.

وقال الخليفي لقناة "bein sports" بعد اللقاء عن المباراة: "كانت مهمة صعبة وفي وقت حساس، لكن اللاعبين عرفوا كيفية إدارة هذه المباراة".

وأضاف "أبارك للاعبين وللجماهير في الوطن العربي على التأهل لنصف النهائي".

وواصل "الفريق لعب بروح واحدة وقاتلوا وقدموا كل ما لديهم في مباراة لم تكن سهلة استحوذ فيها بايرن على الكرة".

وأوضح "الهدف واضح وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا. نعلم أنه ليس هدفا سهلا لكن بالعمل والتضحية والثقة التي اكتسبناها من المباريات السابقة والخسائر السابقة أيضا، ستكون الأمور أفضل".

وحول إمكانية رحيل نيمار ومبابي عن الفريق، قال: "لا توجد أعذار لهما للرحيل".

وتابع "نحن نمتلك كل المقومات للفوز بالبطولات ونحترمهم ونطلب منهم البقاء".

وأتم "أعتقد أن نيمار سيبقى لفترة طويلة مع باريس سان جيرمان".

وينتهي عقد نيمار ومبابي بنهاية الموسم المقبل.