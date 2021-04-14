نيمار: مبابي لا يقارن بـ ميسي.. لكنه سبب سعادتي في باريس

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

يرى نيمار نجم باريس سان جيرمان أن كيليان مبابي زميله لا يقارن بـ ليونيل ميسي نجم برشلونة.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته من بايرن ميونخ بهدف في مباراة الإياب لكنه استفاد من انتصاره ذهابا بنتيجة 2-3 في ألمانيا.

وقال نيمار في تصريحات بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية، بغض النظر عن الخسارة فنحن قمنا بإقصاء فريق عظيم".

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وتابع "نحن أيضا فريق عظيم وأثبتنا ذلك الليلة، لقد قمنا بإقصاء أبطال أوروبا".

وأضاف "المهمة تمت ونحن الآن في نصف النهائي وعلينا أن نعمل بشكل أكقر ونتطور ونأمل أن نلعب بشكل جيد".

وعن الفرص التي أهدرها باريس سان جيرمان في المباراة، قال: "لقد أهدرت فرصا قليلة".

وأكمل "الشيء المهم وأننا تأهلنا وأنا سعيد بذلك".

وواصل "باريس سان جيرمان فريق عظيم، والآن علينا أن نركز على نصف النهائي".

وعن المقارنة بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وليونيل ميسي نجم برشلونة، صرح "لا توجد مقارنة بينهما".

وأوضح "الثنائي يلعب بشكل وأسلوب مختلف".

وشدد "ميسي هو أفضل لاعب رأيته في حياتي، أما كيليان ففي طريقه لأن يكون من الأفضل"

وتابع "كيليان سريع للغاية، علي أن أكون في قمة تركيزي معه طوال الوقت، وهو ما كنت أفعله مع أندريس إنييستا وميسي ولويس سواريز".

وواصل "جزء كبير من سعادتي في باريس يعود لمبابي، لقد ساعدني للتأقلم على الحياة في فرنسا، وشرح لي العقلية الفرنسية، وجزء من تأقلمي هنا يعود إليه".

وعن تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان: "أنا مستمر مع باريس سان جيرمان، وتداول أخبار موضوع عقدي لن يستمر".

وأتم "أشعر بالراحة هنا وكأنني في بيتي، أشعر بسعادة أكثر من التي كنت أشعر بها في السابق".

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