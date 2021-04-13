قائمة الزمالك - عودة محمود عبد العزيز وغياب 5 أساسيين ضد الحدود

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 23:50

كتب : إبراهيم رمضان

محمود عبد العزيز - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

أعلن الزمالك اليوم الثلاثاء قائمة لاعبيه التي ستواجه حرس الحدود غدا في دور الـ32 لكأس مصر.

وعاد محمود عبد العزيز للقائمة بعد غياب طويل، بينما خرج منها كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد عيد وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي ومحمد عبد الغني.

وجاءت القائمة:

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حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي

وسط الملعب: فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام عبد المجيد وحسام أشرف ويوسف أسامة وحمدي علاء

الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي

ويواجه الزمالك فريق الحدود على ملعب السويس الجديد وتنطلق المباراة الساعة 9:30 مساء يوم الأربعاء.

وإذا عبر الزمالك فريق الحدود يواجه الإسماعيلي.

الزمالك
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