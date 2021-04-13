الأهلي يعلن رفضه عقوبات الانضباط ويقرر الاستئناف

أعلن مجلس إدارة الأهلي رفضه للعقوبات الصادرة من قبل لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي.

وحسبما ذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء فإن مجلس الإدارة قرر الاستئناف غدا الأربعاء على القرارات بداعي أنها لم تتصد للانفلات السلوكي وتنصف القيمة الأخلاقية.

وأشار الأهلي إلى أنه "لم تكن القرارات رادعة ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاء من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره كما أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرا من بعض اللاعبين المدانين".

كما أكد الأهلي رفضه التام لما جاء عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة بوقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين عليها لأن ذلك يخالف المادة 16 من لائحة الانضباط والتي تقتضب نفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها وأن لجنة الاستئناف هي الوحيدة المسؤولة عن وقف تنفيذ العقوبة أو إلغائها أو تعديلها طبقا للوائح.

وأتم الأهلي الخبر الرسمي موضحا أنه لا يجوز للجنة الاستئناف بدء النظر في الأمر إلا بعد مرور 10 أيام وهي مدة الطعن المقررة قانونا لأطراف الشكوى.

ماذا حدث؟

عاقبت لجنة الانضباط إمام عاشور، لاعب الزمالك، بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه، في "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999".

وأعلن اتحاد الكرة كذلك، أنه تلقى "طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها".

وسبق لعاشور أن عوقب من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة السوبر المحلي الموسم الماضي، لمدة 10 مباريات، في المشادة الشهيرة بين لاعبي الأهلي والزمالك في الإمارات.

كما عاقبته اللجنة مرة أخرى بالإيقاف لمدة مباراة، بعد مشادة مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري بعد مواجهة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد قدم شكوى ضد عاشور، وزملائه، بعد انتشار فيديو لهم، وصفه الأحمر بأنه يحمل "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأحد تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط.

كما صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك بأن العقاب ينتظر عاشور.

وخسر فريق شباب الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد قبل أن يحتفل كلاهما بالتتويج بلقب الدوري.

واحتفل الزمالك ظنا أن فارق الأهداف منحه اللقب، بينما احتفل الأهلي ظنا أن المواجهة المباشرة تحسم المتوج.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة على اللقب بين الناديين في 20 أبريل الجاري.