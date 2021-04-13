توخيل: تشيلسي استحق التأهل لنصف نهائي الأبطال

أكد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن فريقه كان يستحق التأهل لنصف دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو.

وفاز تشيلسي على بورتو بهدفين دون مقابل ذهابا وخسر إيابا بهدف ليتأهل مستفيدا من مجموعة المباراتين.

وقال توخيل لقناة "bein sports" عقب المباراة: "استقبلنا هدفا جميلا بأتم معنى الكلمة".

وأضاف "لكننا نستحق التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضح "لقد استقبلنا هدفا واحدا ودفاعنا بطريقة جيدة".

وتابع "الفريق لم يتذكر كيف يسجل ضد بورتو وأضاعنا الفرص التي أُتيحت لنا".

واستمر "المباراة كانت حاسمة لكن معدل الأعمار لفريقنا ليس كبيرا".

وواصل "ليس لدي ما أندم عليه، فأنا أقبل النتيجة".

وأتم "خُضنا معركة كبيرة وسعيد بالتأهل لنصف النهائي".