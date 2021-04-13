الأهلي يعلن الأربعاء موقفه من المباراة الفاصلة على لقب دوري الجمهورية

أعلن الأهلي أنه سيكشف قراره يوم الأربعاء بشأن المباراة الفاصلة ضد الزمالك على لقب دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي وفقا لما نشره في موقعه الرسمي أن اللجنة القانونية في النادي درست أحداث مباراة الزمالك في دوري الجمهورية وما تبعها من قرارات ورفعت تقريرا للجنة التخطيط للكرة وأبلغت محمود الخطيب رئيس النادي.

وكان الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت لاحق إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين على اللقب يوم 20 أبريل على استاد السكة الحديد.