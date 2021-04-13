كيمبيمبي: مواجهة بايرن كانت بمثابة الحرب

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 23:28

كتب : FilGoal

بريسنيل كيمبيمبي

يرى بريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان أن مواجهة فريقه لبايرن ميونيخ كانت بمثابة الحرب.

وخسر باريس سان جيرمان بهدف ضد بايرن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه استفاد من انتصاره ذهابا بنتيجة 2-3 في ألمانيا ليتأهل لنصف نهائي المسابقة الأوروبية.

وقال كيمبيمبي في تصريحات لقناة "bein sports" بعد المباراة: "لعبنا مباراة قوية بأتم معنى الكلمة ضد الفريق الأقوى في أوروبا".

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وأضاف "كنا منضبطين على المستوى الخططي وكان لدينا الحافز لكي نتأهل".

وتابع "كنا نعلم أن المباراة ستكون بمثابة الحرب لكننا نعلم الروح التنافسية التي لدينا".

وشدد "المهم هو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم "الفوز على لبايرن هو ثمار الخبرة التي اكتسبها افريق، وإقصاء الفريق الأفضل شيء رائع".

ليلة الأبطال باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ
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