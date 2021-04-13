قائمة الأهلي - عودة كهربا أمام النصر.. وغياب السولية وأشرف وهاني وأجايي

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة الأهلي استعدادا لمباراة النصر يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر، بعدما غاب عن المباريات الماضية.

بينما غاب محمد الشناوي وحسين الشحات عن القائمة بسبب الإيقاف، وابتعد أيضا أيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور أجايي.

وجاءت قائمة الأهلي حامل لقب البطولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد حسام

وسط الملعب: كهربا ووليد سليمان وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد نبيل "كوكا" وعبد الرحمن أشرف

الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد ووالتر بواليا

ويلعب الأهلي ضد النصر على استاد الإسكندرية يوم الأربعاء وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء.

وإذا عبر للدور ثمن النهائي سيواجه إنبي.