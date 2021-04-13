قائمة الأهلي - عودة كهربا أمام النصر.. وغياب السولية وأشرف وهاني وأجايي

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 23:13

كتب : حسام نور الدين

هدف كهربا - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة الأهلي استعدادا لمباراة النصر يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر، بعدما غاب عن المباريات الماضية.

بينما غاب محمد الشناوي وحسين الشحات عن القائمة بسبب الإيقاف، وابتعد أيضا أيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور أجايي.

وجاءت قائمة الأهلي حامل لقب البطولة على النحو التالي:

أخبار متعلقة
لعنة النهائي لا تصيب باريس.. سان جيرمان يثأر من بايرن ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: الشناوي يخضع لمسحة جديدة يوم الأربعاء لهيب بورتو لم يكن كافيا لحرق أسود لندن.. تشيلسي إلى نصف النهائي الإعلان عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد حسام

وسط الملعب: كهربا ووليد سليمان وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد نبيل "كوكا" وعبد الرحمن أشرف

الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد ووالتر بواليا

ويلعب الأهلي ضد النصر على استاد الإسكندرية يوم الأربعاء وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء.

وإذا عبر للدور ثمن النهائي سيواجه إنبي.

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف إبراهيم عادل بسبب التوقيع لـ الأهلي رغم التجديد 25 دقيقة | الدوري المصري
الخليفي: لا توجد أعذار لـ نيمار ومبابي للرحيل عن باريس 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يدعو رئيسي الأهلي والزمالك لاجتماع "تنقية الأجواء" 50 دقيقة | مصر
نيمار: مبابي لا يقارن بـ ميسي.. لكنه سبب سعادتي في باريس 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك - عودة محمود عبد العزيز وغياب 5 أساسيين ضد الحدود ساعة | مصر
الأهلي يعلن رفضه عقوبات الانضباط ويقرر الاستئناف ساعة | مصر
توخيل: تشيلسي استحق التأهل لنصف نهائي الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن الأربعاء موقفه من المباراة الفاصلة على لقب دوري الجمهورية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 3 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك 4 صلاح: فزنا أخيرا ونأمل أن ننهي الموسم في المركز الرابع.. ونصحية لـ أرنولد
قد ينال إعجابك