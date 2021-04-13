لعنة النهائي لا تصيب باريس.. سان جيرمان يثأر من بايرن ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

كسر باريس سان جيرمان لعنة تكرار نهائيات دوري أبطال أوروبا بتكرار المواجهة في النسخة التالية ولكن في مرحلة مبكرة.

وتأهل سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة في ملعب حديقة الأمراء من بايرن ميونيخ بهدف دون رد اليوم الثلاثاء.

سجل هدف المباراة الوحيد إريك ماكسيم شوبو موتنج في الدقيقة 40 برأسية.

ولكن سان جيرمان تأهل بفضل التعادل في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل فريق واحتساب الهدف المُسجل خارج ملعبه بهدفين.

وكانت مباراة الذهاب في أليانز آرينا في ألمانيا انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين.

لعنة تكرار النهائيات

منذ عام 2000 تعد هذه هي المرة الخامسة التي تتكرر فيها مواجهة طرفي النهائي في النسخة التالية ولكن في مرحلة مبكرة من البطولة.

وفي الأربع مرات السابقة انتصر الفريق المتوج باللقب.

ولكن كسر سان جيرمان اللعنة واستطاع الثأر من بايرن وأقصاه ليتأهل هو إلى نصف النهائي منتظرا الفائز من مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.

من يهدر يعاقب

بدأت المباراة بشكل هادئ وسط محاولات كل فريق السيطرة على اللقاء ولكن غابت الفرص الخطيرة.

وعدا تسديدة زاحفة من كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء مرت بجوار مرمى بايرن بقليل غابت الفرص الخطيرة حتى منتصف الشوط الأول حيث تحول كل شيء.

ففي الدقيقة 25 أطلق ليروي ساني تسديدة زاحفة مرت بجوار مرمى كيلور نافاس بقليل.

وتبع تلك التسديدة واحدة أخرى عن طريق جوشوا كيميتش لكنها مثل سابقتها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 28 مرر مبابي بينية إلى نيمار الذي انفرد بمانويل نوير الذي خرج من مرماه وتصدى للتسديدة وحولها إلى ركلة ركنية.

ومن الركلة الركنية كاد مبابي يسدد بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكن توماس مولر استخلصها سريعا قبل التسديدة.

وفي الدقيقة 34 أطلق نيمار تسديدة رائعة تصدى لها نوير ببراعة.

وكاد نيمار يسجل هدفا رائعا لكن تصويبته ارتطمت في العارضة بينما كان نوير يظن أن الكرة في طريقها للخروج وكان يطلب الحصول على كرة أخرى لاستئناف اللقاء سريعا.

ولم تمر سوى ثواني معدودة إلا ومرر مبابي بينية جديدة لنيمار وسدد الأخير لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى بايرن.

وعاقب بايرن منافسه بعدها سدد ألابا الكرة تصدى لها نافاس وتابع شوبو موتنج الكرة المرتدة برأسه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 40.

وكاد بايرن يسجل الهدف الثاني سريعا لكن تسديدة ألابا القوية تصدى لها نافاس وحولها إلى ركلة ركنية.

شوط الفرص المهدرة

بعد بداية الشوط الثاني بثماني دقائق كاد نيمار يدرك التعادل بعدما تسلم دي ماريا الكرة ببراعة وهيأها إلى نيمار لكن الأخير لم يلحق بها رغم أنها سارت على خط المرمى إلى أن أخرجها جيروم بواتنج بكعبه لركلة ركنية.

وأطلق دي ماريا بعد ذلك تسديدة قوية مرت بجوار مرمى بايرن بقليل.

وفي الدقيقة 58 اضطر سان جيرمان لإجراء تبديلا اضطراريا بخروج عبده دياللو للإصابة ومشاركة ميتشيل باكير.

وكاد مولر يسجل هدفا ثانيا بعد بينية رائعة من ساني لكن نافاس تصدى له.

وأجرى بايرن أول تبديلاته في الدقيقة 70 بمشاركة جمال موسيالا بدلا من ألفونسو ديفيز.

فيما أجرى سان جيرمان ثاني تبديلاته بمشاركة مويس كين بدلا من دراكسلر.

وسدد مويس كين كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصويبته ذهبت أعلى المرمى بكثير.

وسجل مبابي هدفا رائعا إثر تسديدة صاروخية بعدما انفرد بمانويل نوير في الدقيقة 78 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل وأكدت تقنية الفيديو صحة قراره.

وأرسل ساني بينية في الدقيقة 83 لم تجد من يقابلها ليسجل الهدف الثاني والتأهل لبايرن.

وشارك خافي مارتينيز بدلا من شوبو موتنج في الدقيقة 84.

وأجرى سان جيرمان ثالث تبديلاته بمشاركة أندير هيريرا بدلا من دي ماريا في الدقيقة 88.

وكاد باريس يقتل اللقاء من انفراد تام لنيمار لكن نوير خرج من مرماه سريعا وشتت الكرة.

ومرر ساني كرة زاحفة تصدى لها نافاس بثبات.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بفوز بايرن بهدف دون رد لكنه لم يكن كافيا للتأهل إلى نصف النهائي ليثأر سان جيرمان من هزيمته في نهائي النسخة الماضية.