رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: الشناوي يخضع لمسحة جديدة يوم الأربعاء

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 23:00

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي مع الأهلي أمام سيمبا

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي سلبية مسحة عناصر الفريق استعدادا لمواجهة النصر يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوقي لـFilGoal.com:"مسحة الفريق جاءت سلبية للجميع عدا الشناوي".

وأضاف "الشناوي سيخضع لمسحة جديدة غدا، لم يخضع لها اليوم لمنحه بعض الوقت بعد عينة الإثنين".

أخبار متعلقة
الإعلان عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر مران الزمالك - سلبية المسحة الطبية.. وانتظام السباعي الأساسي كالتشيو ميركاتو: يونايتد يريد رونالدو بدلا من بوجبا استبعاد الحكم المساعد الذي ألغى هدف رونالدو في صربيا من يورو 2020

ولم يتدرب الشناوي الإثنين مع الفريق، بسبب ظهور أعراض كورونا عليه قبل أن تكشف المسحة الطبية إصابته بفيروس كورونا.

ولعب صاحب الـ 32 عاما 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة منهم.

ويواجه الأهلي النصر في كأس مصر يوم الأربعاء، قبل مواجهة الزمالك يوم 18 أبريل في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

محمد الشناوي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف إبراهيم عادل بسبب التوقيع لـ الأهلي رغم التجديد 25 دقيقة | الدوري المصري
الخليفي: لا توجد أعذار لـ نيمار ومبابي للرحيل عن باريس 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يدعو رئيسي الأهلي والزمالك لاجتماع "تنقية الأجواء" 50 دقيقة | مصر
نيمار: مبابي لا يقارن بـ ميسي.. لكنه سبب سعادتي في باريس 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك - عودة محمود عبد العزيز وغياب 5 أساسيين ضد الحدود ساعة | مصر
الأهلي يعلن رفضه عقوبات الانضباط ويقرر الاستئناف ساعة | مصر
توخيل: تشيلسي استحق التأهل لنصف نهائي الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن الأربعاء موقفه من المباراة الفاصلة على لقب دوري الجمهورية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 3 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك 4 صلاح: فزنا أخيرا ونأمل أن ننهي الموسم في المركز الرابع.. ونصحية لـ أرنولد
قد ينال إعجابك