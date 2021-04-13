رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: الشناوي يخضع لمسحة جديدة يوم الأربعاء

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي سلبية مسحة عناصر الفريق استعدادا لمواجهة النصر يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال شوقي لـFilGoal.com:"مسحة الفريق جاءت سلبية للجميع عدا الشناوي".

وأضاف "الشناوي سيخضع لمسحة جديدة غدا، لم يخضع لها اليوم لمنحه بعض الوقت بعد عينة الإثنين".

ولم يتدرب الشناوي الإثنين مع الفريق، بسبب ظهور أعراض كورونا عليه قبل أن تكشف المسحة الطبية إصابته بفيروس كورونا.

ولعب صاحب الـ 32 عاما 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة منهم.

ويواجه الأهلي النصر في كأس مصر يوم الأربعاء، قبل مواجهة الزمالك يوم 18 أبريل في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.