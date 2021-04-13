الإعلان عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

أفشة - محمود علاء - محمد عبد الغني - الأهلي - الزمالك

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الثلاثاء أسماء طاقمي التحكيم لمباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ32 من كأس مصر.

وسيدير محمد عباس لقاء الأهلي والنصر الذي يقام في استاد الإسكندرية مساء غد الأربعاء.

ويعاونه كل من عادل ماهر وصالح محمد عفيفي.

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فيما يتولى محمود حسيب مهمة الحكم الرابع في المباراة.

أما الزمالك فيدير مباراته ضد حرس الحدود في استاد السويس الجديد الحكم عمرو رمضان.

ويعاونه كل من أحمد التلاوي ومحمود عامر.

ويتولى محمد إبراهيم الدسوقي مهمة الحكم الرابع في المباراة.

يذكر أن مباريات كأس مصر ستقام بدون تواجد لتقنية الفيديو حتى الدور ربع النهائي.

وحال انتصار الأهلي فسوف يواجه إنبي في دور الـ16، وحال فوز الزمالك فسيلاقي الإسماعيلي في المرحلة ذاتها.

الأهلي الزمالك في الكأس
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