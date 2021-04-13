مران الزمالك - سلبية المسحة الطبية.. وانتظام السباعي الأساسي

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 21:44

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

خاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم الثلاثاء وفق برنامج أعده المدرب باتريس كارتيرون الفرنسي، وجاءت مسحتهم الطبية سلبية استعدادا لمباراة حرس الحدود.

وشملت التدريبات تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين مع نقل الكرة بشكل سريع من الحركة.

وانتظم السباعي الأساسي طارق حامد وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرحيم "جنش" وحازم إمام في المران بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية يوم الإثنين.

أخبار متعلقة
كالتشيو ميركاتو: يونايتد يريد رونالدو بدلا من بوجبا استبعاد الحكم المساعد الذي ألغى هدف رونالدو في صربيا من يورو 2020 مودريتش: أتمنى الاستمرار مع ريال مدريد.. وغياب جماهير أنفيلد ليس ميزة لنا ومبابي لاعب عظيم

واستكمل محمد أشرف "روقا" تدريباته التأهيلية وركض حول الملعب.

بينما خاض عبد الله جمعة فقرة تأهيلية قوية على هامش المران.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

وبعدها بأربعة أيام يستضيف الأهلي في لقاء القمة المرتقب والمؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مبتعدا عن الأهلي الرابع بفارق 6 نقاط.

وخاض الزمالك 3 مباريات أكثر من الأهلي.

الزمالك كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك - سلبية المسحة الطبية.. وانتظام السباعي الأساسي ساعة | مصر
استبعاد الحكم المساعد الذي ألغى هدف رونالدو في صربيا من يورو 2020 ساعة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: يونايتد يريد رونالدو بدلا من بوجبا ساعة | ميركاتو
مودريتش: أتمنى الاستمرار مع ريال مدريد.. وغياب جماهير أنفيلد ليس ميزة لنا ومبابي لاعب عظيم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – تشيلسي (0) (0) بورتو.. ميندي يتألق ساعة | دوري أبطال أوروبا
لاعب يوفنتوس السابق: رونالدو لم ولن يكون قائدا.. يهتم بنفسه أكثر من الفريق 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر ليلة الأبطال – سان جيرمان (0) - (1) بايرن ميونيخ.. هدف غير محتسب لمبابي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أتينا إلى أنفيلد للفوز.. ولا أعلم إن كان كلوب مناسبا لريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك