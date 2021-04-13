مران الزمالك - سلبية المسحة الطبية.. وانتظام السباعي الأساسي

خاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم الثلاثاء وفق برنامج أعده المدرب باتريس كارتيرون الفرنسي، وجاءت مسحتهم الطبية سلبية استعدادا لمباراة حرس الحدود.

وشملت التدريبات تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين مع نقل الكرة بشكل سريع من الحركة.

وانتظم السباعي الأساسي طارق حامد وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرحيم "جنش" وحازم إمام في المران بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية يوم الإثنين.

واستكمل محمد أشرف "روقا" تدريباته التأهيلية وركض حول الملعب.

بينما خاض عبد الله جمعة فقرة تأهيلية قوية على هامش المران.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

وبعدها بأربعة أيام يستضيف الأهلي في لقاء القمة المرتقب والمؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مبتعدا عن الأهلي الرابع بفارق 6 نقاط.

وخاض الزمالك 3 مباريات أكثر من الأهلي.