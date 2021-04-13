استبعاد الحكم المساعد الذي ألغى هدف رونالدو في صربيا من يورو 2020

أعلن داني ماكيلي الحكم الدولي الهولندي استبعاد ماريو ديكس من طاقمه الذي يستعد للمشاركة في بطولة يورو 2020 في يونيو المقبل.

واستبدل ماكيلي الحكم ديكس بيان دي فريز في طاقمه الذي سيشارك في البطولة القارية.

وكان ماكيلي حكما لمباراة صربيا والبرتغال في تصفيات مونديال 2022 في 27 مارس الماضي ومعه ديكس.

المباراة التي سجل فيها كريستيانو رونالدو هدفا صحيحا في اللحظات الأخيرة لكن ديكس لم يُقر أن الكرة تجاوزت خط المرمى ليقرر ماكيلي عدم احتساب الهدف لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 2-2.

واعتذر ماكيلي عن القرار بعد المباراة.

لكنه قرر استبدال مساعده ديكس الذي أعرب عن شعوره بالإحباط في تصريحات إذاعية هولندية.

ورفض ماكيلي الإفصاح عن سبب قراره.