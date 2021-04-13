كالتشيو ميركاتو: يونايتد يريد رونالدو بدلا من بوجبا

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد استعادة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وأشار إلى أن يونايتد يفكر في إبرام صفقة تبادلية يرحل بموجبها بول بوجبا إلى يوفنتوس.

ولا يزال مستقبل بوجبا مجهولا مع يونايتد، بعدما صرح وكيل أعماله في وقت سابق بأن اللاعب سيرحل في الصيف المقبل.

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وفي المقابل، قد يترك رونالدو نادي يوفنتوس قريبا، وفقا لتقارير.

وتألق رونالدو بالقميص الأحمر ليونايتد على مدار 6 مواسم قبل أن يرحل لريال مدريد في 2009.

بينما أبدع بوجبا مع يوفنتوس من 2012 إلى 2016 قبل أن يعود ليونايتد.

ويقضي رونالدو موسمه الثالث مع يوفنتوس، توج مع الفريق بأربعة ألقاب لكنه لم يذهب بعيدا في دوري أبطال أوروبا.

وبالنسبة لبوجبا، لم يتألق في يونايتد مثلما كان متوقعا له، وقد يكون رحيله وشيكا.

وينتهي عقد بوجبا (28 عاما) مع يونايتد في 2022.

وكذلك الحال لرونالدو (36 عاما) في يوفنتوس.

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