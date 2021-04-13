مودريتش: أتمنى الاستمرار مع ريال مدريد.. وغياب جماهير أنفيلد ليس ميزة لنا ومبابي لاعب عظيم

أكد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد على رغبته في البقاء مع الفريق في الموسم المقبل، موضحا أن غياب جماهير ليفربول عن المباراة التي تجمع بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا ليس ميزة للفريق الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 للفريق الملكي.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة وعلينا أن نكون على مستوى المنافسة وأن نلعب بشكل رائع".

وتابع "علينا أن نكرر ما فعلناه في المباراة الأولى من هجوم ودفاع وأن نحاول الفوز بالمباراة ولا نلعب من أجل نحافظ فقط على نتيجة مباراة الذهاب".

وأضاف "نحن بحالة جيدة، هناك العديد من المباريات لكن مردودنا هائل، خصوصا مع إصابة عدة لاعبين مهمين لنا في هذه اللحظات الهامة، لكن علينا أن نتحمل، فلقد عملنا لمدة 8-9 أشهر لنكون هنا ولا يمكننا الشكوى".

واستمر "علينا أن نعمل بشكل جيد ونعافى وأن نكون محترفين، ونأمل أن نفوز بنهاية الموسم بشيء ما".

وتابع "كل مباراة مختلفة ولا يمكن أن نلعب نفس المباراة ضد نفس المنافس، علينا أن نواصل العمل ونهاجم وندافع كفريق فهذا ما علينا فعله".

وأردف "الجميع يعلم الموقف ونأمل أن يتغير في أسرع وقت، فبوضوح كنت لأحب أن ألعب في أنفيلد بحضور الجماهير لأن الأجواء تكون رائعة، لا نفكر في أن غياب الجماهير يعد أفضلية لنا لأن هذا هو الوضع الحالي".

وعن إصابة لوكاس فاسكيز بإلتواء في ركبته اليسرى وغيابه حتى نهاية الموسم، قال: "إنه أمر مخزي، كان في حالة رائعة وكان يساعد الفريق وإصابته ستؤثر علينا، لكنه يحظى بدعمنا ونتمنى أن يعود قريبا بصحة جيدة".

وواصل "هذه الصعوبات توحدنا أكثر، نرغب أن يكون كل اللاعبين بمستوى رائع لنهاية الموسم، لدينا الكثير من الإصابات لكننا لا نستطيع أن نشتكي، فهذا جزء من كرة القدم".

وحول مستواه الحالي، قال: "لا أعلم إذا كانت هذه السنة هي الأفضل لي، لن أتحدث عن هذا، لكني سعيد بمستواي، فما أفعله يساعد الفريق، أشعر بشعور رائع وعلي أن أستمر هكذا حتى نهاية الموسم، فالآن ليس الوقت المناسب لتقييم ما إذا هذا الموسم هو الأفضل لي".

وعن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قال: "هناك العديد من الأخبار التي تقول أنه سيأتي للفريق، هو لاعب عظيم، وأظهر ذلك مع فرنسا وفريقه".

وأوضح "اللاعبون العظماء يُرحب بهم في ريال مدريد دائما، لكن ليس من الصحيح أن نتحدث عن اللاعبين الآخريين، لكنه من أصحاب المستوى المرتفع".

وتحدث عن ثنائيته مع توني كروس، وقال: "ألعب معه منذ سنوات وهو واحد من اللاعبين الذين أشعر بالراحة معهم على أرض الملعب وأحب اللعب معه، لنرى كم سنستمر في اللعب سويا ونستمتع ببعضنا البعض".

وأتبع "نحن سعداء لأن نستمع للإشادة بنا وبمستوان في المباريات، وعلينا أن نكمل على نفس المنوال، فنحن نلعب سويا منذ سنوات ومتفاهمين ونستمتع باللعب سويا".

وعن تجديد تعاقده مع ريال مدريد، قال: "الأمور تسير بشكل جيد ولا أستطيع قول أكثر من ذلك، لطالما قلت أنني أرغب في البقاء بريال مدريد فأنا سعيد وأرجو أن أستمر في الموسم المقبل".

وبارك مودريتش لفلورنتينو بيريز بعد نجاحه في انتخابات ريال مدريد بالتزكية، وقال: "أود أن أبارك للرئيس على الفترة الجديدة، بالتأكيد يرغب في بناء فريق عظيم مرة أخرى، حتى لو امتلكنا واحدا في الوق الحالي، لننتظر ونرى ما سيحدث في المستقبل".

وأتم "ما يقال من الآخريين لا يمكن أن يلوث تاريخنا أو ما حققناه، هناك شكاوي ضدنا دائما لكن هذا ما يحدث حين تكون أفضل فريق في العالم، هذه الانتقادات لا تلوث صورتنا أو صورة النادي على الإطلاق".