مباشر ليلة الأبطال – تشيلسي (0) (0) بورتو.. ميندي يتألق

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

بيبي - بورتو - تشيلسي

يحل بورتو ضيفا على تشيلسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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ق64: رأسية من طارمي من داخل منطقة الجزاء لكن ميندي يتصدى للكرة بنجاح

ق62: مهدي طارمي بدلا ماركو جرويتش في أول تغيير لبورتو

ق57: كانتي يمرر لماونت كرة داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الحارس يحولها لركنية

ق55: سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: تسديدة من كورونا تذهب خارج الملعب

ق27: كاي هافرتز يسدد كرة من الجانب الأيمن تتحول لركنية

ق26: سيطرة لبورتو على الكرة دون خطورة على مرمى تشيلسي

ق19: تسديدة من رييس جيمس تمر بجوار القائم الأيمن

ق12: ميندي يمرر الكرة بالخطأ لـ خيسوس كورونا قبل أن يتدخل جورجينيو في الوقت المناسب ويحولها لركنية

ق7: تسديدة من ميسون ماونت تصطدم بلاعب من بورتو وتمر من فوق العارضة وتتحول لركنية

ق5: سيطرة متبادلة من الفريقين على الكرة

بداية المباراة

تشيلسي بورتو ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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