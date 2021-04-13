انتهت ليلة الأبطال – تشيلسي (0) (1) بورتو.. تأهل الفريق الإنجليزي
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 20:48
كتب : FilGoal
يحل بورتو ضيفا على تشيلسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
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ق94: طارمي يسجل هدف رائع من خلفية مزدوجة
ق64: رأسية من طارمي من داخل منطقة الجزاء لكن ميندي يتصدى للكرة بنجاح
ق62: مهدي طارمي بدلا ماركو جرويتش في أول تغيير لبورتو
ق57: كانتي يمرر لماونت كرة داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الحارس يحولها لركنية
ق55: سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33: تسديدة من كورونا تذهب خارج الملعب
ق27: كاي هافرتز يسدد كرة من الجانب الأيمن تتحول لركنية
ق26: سيطرة لبورتو على الكرة دون خطورة على مرمى تشيلسي
ق19: تسديدة من رييس جيمس تمر بجوار القائم الأيمن
ق12: ميندي يمرر الكرة بالخطأ لـ خيسوس كورونا قبل أن يتدخل جورجينيو في الوقت المناسب ويحولها لركنية
ق7: تسديدة من ميسون ماونت تصطدم بلاعب من بورتو وتمر من فوق العارضة وتتحول لركنية
ق5: سيطرة متبادلة من الفريقين على الكرة
بداية المباراة