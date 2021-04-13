لاعب يوفنتوس السابق: رونالدو لم ولن يكون قائدا.. يهتم بنفسه أكثر من الفريق

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

رونالدو

هاجم ماسيمو ماورو، لاعب يوفنتوس السابق، كريستيانو رونالدو نجم الفريق الحالي مشيرا إلى أن الأخير يلعب لنفسه قبل النادي.

وقال ماورو في حواره لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت:"رونالدو لم يكن قائدا أبدا أينما لعب، ولن يكون".

وواصل "إنه مثل الشركة، يهتم بنفسه قبل نجاح الفريق. لا يرتقي بزملائه، يريد أن يمنحوه الكرة ليسجل أهدافا".

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وأضاف "لاعب رائع بمفرده، لكن ليس للفريق. يوفنتوس لم يتحسن معه، بل ساءت نتائجه في دوري أبطال أوروبا. الأفضل رحيله".

ويقضي رونالدو (36 عاما) موسمه الثالث مع يوفنتوس وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.

لكنه لم يذهب بعيدا مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وقالت تقارير إن النجم البرتغالي قد يرحل عن يوفنتوس في الصيف المقبل.

وكتبت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، نصح رئيس النادي بالتخلي عن رونالدو.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا.

لكن يوفنتوس يحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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