انتهت ليلة الأبطال – سان جيرمان (0) - (1) بايرن ميونيخ.. تأهل الفريق الفرنسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ التي تقام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء.

وكان سان جيرمان فاز ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين في أليانز آرينا معقل بايرن.

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نهاية المباراة بانتصار بايرن بهدف دون رد وتأهل سان جيرمان لنصف النهائي بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد التعادل في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل فريق.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: تبديل ثالث لسان جيرمان بمشاركة أندير هيريرا بدلا من دي ماريا.

ق84: مشاركة خافي مارتينيز بدلا من شوبو موتنج.

ق78: جووووووول مبابي يسجل هدف التعادل من انفراد تام لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل على اللاعب الفرنسي.

ق72: تبديل ثان لسان جيرمان بمشاركة مويس كين بدلا من دراكسلر.

ق71: تبديل أول لبايرن بمشاركة جمال موسيالا بدلا من ألفونسو ديفيز.

ق58: تبديل اضطراري لسان جيرمان بسبب إصابة عبده دياللو ومشاركة ميتشيل باكير.

ق55: تسديدة قوية من دي ماريا مرت بجوار مرمى بايرن بقليل.

ق53: تسلم رائع للكرة من قبل دي ماريا ومررها إلى نيمار لكن اللاعب البرازيلي لم يلحق بها رغم أن الكرة سارت على خط المرمى وحولها بواتنج لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: نافاس يتألق أمام تسديدة صاروخية من ألابا ويحولها لركلة ركنية.

ق40: جوووووووووول بايرن يعااااقب سان جيرمان بهدف أول برأسية عن طريق شوبو موتنج.

ق40: يا ربااااااااه على الحظ العاثر لسان جيرمان، مبابي يمرر بينية رائعة لنيمار الذي سدد ولكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر.

ق37: با رباااااه العارضة تحرم نيمار من هدف محقق بتسديدة مقوسة رائعة.

ق34: مرواغة رائعة من نيمار وتسديدة قوية بيسراه تصدى لها نوير وأبعدها عن مرمرها.

ق28: اشتعال اللقاء، مبابي يمرر بينية رائعة إلى نيمار ليخرج نوير من مرماه ويتصدى للانفراد ويحول الكرة لركلة ركنية كادت تشكل خطورة لكن مولر تدخل وشتت الكرة قبل أن يسدد مبابي.

ق27: تسديدة زاحفة قوية للغاية من كيميتش مرت بجوار مرمى سان جيرمان بقليل.

ق25: تسديدة قريبة من مرمى باريس عن طريق ساني لكنها أخطأت الشباك.

ق20: مازالت الفرص الخطيرة غائبة عن اللقاء حتى الآن.

ق15: توقف اللعب لعلاج آنخيل دي ماريا.

ق10: سيطرة من بايرن لكن دون خطورة على مرمى نافاس حتى الآن.

ق3: بداية نارية للقاء كيليان مبابي ينطلق من الناحية اليمنى ويطلق تسديدة زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.