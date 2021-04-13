تشكيل ليلة الأبطال – ألابا في وسط الملعب.. وتبديل وحيد في سان جيرمان

تشكيل ليلة الأبطال – ألابا في وسط ملعب بايرن..

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ تشكيل فريقه المستدعى للقاء باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء بعدما فاز سان جيرمان ذهابا في ألمانيا بثلاثة أهداف لهدفين.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: ألفونسو ديفيز- لوكاس هيرنانديز- جيروم بواتنج- بنجامين بافارد

في الوسط الدفاعي: جوشوا كيميتش- ديفيد ألابا

في الوسط الهجومي: كينجسلي كومان- توماس مولر- ليروي ساني

في الهجوم: إريك ماكسيم شوبو موتنج

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان الذي أعلنه مدربه ماوريسيو بوكيتينو كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: عبده دياللو- برينسيل كيمبيمبي- دانيلو بيريرا- كولين داجبا

في الوسط: لياندرو باريديس- إدريسا جانا جاي- آنخيل دي ماريا

في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- جوليان دراكسلر

وشهد تشكيل سان جيرمان إجراء مدربه بوكيتينو لتبديل وحيد بسبب غياب ماركينيوس للإصابة حيث يشارك لياندرو باريديس في وسط الملعب على أن يعود دانيلو بيريرا لقلب الدفاع.