أسئلة وإجابات من لائحة الانضباط – هل يحق لها إيقاف إمام عاشور.. وهل يوقف الاستئناف عقوبته

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إمام عاشور لاعب الزمالك، بعد ظهور فيديو وصفه الأهلي في شكواه ضده بأنه يحمل "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب، ما فتح الباب لتساؤلات حول لائحة لجنة الانضباط، ومدى أحقيتها حول عقاب اللاعب وزملائه بسبب واقعة حدثت في غرف خلع الملابس وتستند إلى فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

FilGoal.com يجمع تلك التساؤلات، وإجاباتها من اللائحة المنشورة على موقع اتحاد الكرة المصري..

هل يحق للجنة إيقاف إمام عاشور، بسبب واقعة في غرفة خلع الملابس؟

تقول المادة 23 من لائحة لجنة الانضباط، إنها تستطيع أن توقع عقوبة على أي من "عناصر اللعبة"، ومن ضمنهم اللاعبين، بسبب "الإهانة أو الإساءة أو التهديد" لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو "عناصر اللعبة" سواء "في الملعب أو خارجه، قبل أو أثناء أو بعد المباراة".

بحسب تعريفات لائحة اللجنة، الملعب هو ما يشمل ميدان اللعب، والمنطقة المحيطة به، والمنطقة الرسمية، والمنطقة الخارجية للملعب، والتي تصل حتى الأسوار الخارجية للملعب، ما يعني تضمن قدرة لجنة الانضباط النيابية لغرف خلع الملابس.

أما بعد المباراة، فيشمل كل ما يحدث بين صافرة نهاية المباراة، ومغادرة الفريقين للملعب، والذي كما أوضحت اللائحة يصل حتى الأسوار الخارجية له.

هل يحق للجنة إيقاف اللاعبين بسبب فيديوهات متداولة على مواقع التواصل؟

المادة 24 من اللائحة تقول "يحظر على أي ناد أو أي من المسؤولين وعناصر اللعبة القيام بأي إساءة باستخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الصحف الإلكترونية أو الموقع الرسمي للنادي أو المنتديات أو مواقع التواصل الاجتماعي".

ولكن، الإساءة لم تحدث بفيديو نشره اللاعبون بأنفسهم، إلا أن المادة 11 تقول إنه يجوز للجنة الأخذ بتقارير إداري المباراة أو أي تقارير أو أدلة أخرى أو التقنيات الفنية الحديثة لإثبات الوقائع التي تشكل المخالفات الانضباطية.

أما المادة 12 فتقول إنه يجوز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة وغيرهم من ذوي المصلحة أن يقدم إلى اللجنة شكوى حول أي أمر يدخل في مجال تطبيق القواعد الانضباطية، وهو ما فعله الأهلي وأرفق الفيديوهات كما أوضح في بيانه.

هل يحق للزمالك الاستئناف على العقوبات، وإيقافها؟

تقول المادة 27 من اللائحة إنه لا يجوز استئناف عقوبات التحذير والتوبيخ والغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف جنيه، والإيقاف الذي لا يتجاوز 6 مباريات.

وبالتالي، يحق للزمالك الاستئناف على عقوبة إمام عاشور وزملائه لتخطيها ذلك الحد، وحسبما أوضحت لجنة الاستئناف، فإن الاستئناف يوقف العقوبة.

ماذا حدث؟

عاقبت لجنة الانضباط إمام عاشور، لاعب الزمالك، بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه، في "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999".

وأعلن اتحاد الكرة كذلك، أنه تلقى "طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها".

وسبق لعاشور أن عوقب من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة السوبر المحلي الموسم الماضي، لمدة 10 مباريات، في المشادة الشهيرة بين لاعبي الأهلي والزمالك في الإمارات.

كما عاقبته اللجنة مرة أخرى بالإيقاف لمدة مباراة، بعد مشادة مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري بعد مواجهة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد قدم شكوى ضد عاشور، وزملائه، بعد انتشار فيديو لهم، وصفه الأحمر بأنه يحمل "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأحد تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط.

كما صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك بأن العقاب ينتظر عاشور.

وخسر فريق شباب الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد قبل أن يحتفل كلاهما بالتتويج بلقب الدوري.

واحتفل الزمالك ظنا أن فارق الأهداف منحه اللقب، بينما احتفل الأهلي ظنا أن المواجهة المباشرة تحسم المتوج.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة على اللقب بين الناديين في 20 أبريل الجاري، وقرر نادي الزمالك عدم خوضها.