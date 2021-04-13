الزمالك في بيان رسمي: نرفض قرارات اتحاد الكرة وسنصعد حتى لو وصلنا لتجميد النشاط

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 17:50

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بعد مباراة الأهلي في دوري الجمهورية مواليد 1999

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رفضها التام لعقوبات اتحاد الكرة ضد إمام عاشور وناشئي الفريق، وقالت إنها ستصعد ضد العقوبة حتى لو وصل الأمر لتجميد نشاط الكرة.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال بيان الزمالك: "أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رفضها التام العقوبات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا تجاه لاعبي فريق الشباب بالنادي".

وأردف "وأبدت اللجنة انزعاجها من القرارات وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي".

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وشدد "وقامت إدارة النادي بالاتصال بمسئولي اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة للتأكيد على رفض القرارات وأن إدارة النادي ستصعد الأمر، حتى لو وصل لتجميد نشاط الكرة".

وأتم "وتقدمت إدارة النادي باستئناف على العقوبات وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، حيث من حق لجنة الاستئناف اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها".

وعاقبت لجنة الانضباط إمام عاشور، لاعب الزمالك، بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه، في "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999".

وأعلن اتحاد الكرة كذلك، أنه تلقى "طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها".

وسبق لعاشور أن عوقب من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة السوبر المحلي الموسم الماضي، لمدة 10 مباريات، في المشادة الشهيرة بين لاعبي الأهلي والزمالك في الإمارات.

كما عاقبته اللجنة مرة أخرى بالإيقاف لمدة مباراة، بعد مشادة مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري بعد مواجهة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد قدم شكوى ضد عاشور، وزملائه، بعد انتشار فيديو لهم، وصفه الأحمر بأنه يحمل "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأحد تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط.

كما صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك بأن العقاب ينتظر عاشور.

وخسر فريق شباب الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد قبل أن يحتفل كلاهما بالتتويج بلقب الدوري.

واحتفل الزمالك ظنا أن فارق الأهداف منحه اللقب، بينما احتفل الأهلي ظنا أن المواجهة المباشرة تحسم المتوج.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة على اللقب بين الناديين في 20 أبريل الجاري.

إمام عاشور الزمالك
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