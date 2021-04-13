الإصابة تبعد قائد سان جيرمان لمدة أسبوعين

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

ماركينيوس - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب لاعبه البرازيلي ماركينيوس عن الملاعب لنحو أسبوعين بسبب الإصابة.

وأفاد سان جيرمان في بيان يوم الثلاثاء قبل ساعات من خوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية بفخذه الأيمن.

وأوضح البيان "ماركينيوس سيعود إلى التدريبات بعد 12 يوما، حسب تطورات الإصابة".

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المدافع البرازيلي سجل هدفا في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 3-2 في ألمانيا.

في حالة تأهل سان جيرمان لنصف نهائي دوري الأبطال، قد يلحق ماركينيوس بمواجهة الذهاب التي تقام أواخر أبريل الجاري.

سيلعب الفائز من مواجهة بايرن وباريس ضد الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.

كان سيتي قد انتصر في الذهاب بنتيجة 2-1، قبل أن يحل ضيفا على دورتموند في الإياب يوم الأربعاء.

ماركينيوس باريس سان جيرمان
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