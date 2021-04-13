صبري المسيري - اختيار لم يكن الأفضل وفشل الانتقال لـ لإسماعيلي .. وتخصص صعود في الدرجات الأدني

لا زالت مسيرة صبري المسيري مستمرة في ملاعب كرة القدم المصرية بعدما خاض تجربة اللعب في الدرجات الأربع.

اللاعب البالغ 41 عاما خاض تجربة مع الاتحاد السكندري في 2006، وفي الموسم الحالي قاد نادي سخا للتأهل إلى الدرجة الثالثة.

وكل ما يلي على لسان صاحب الحكاية، صبري المسيري لـ FilGoal.com:

البدايات

"أنا صبري المسيري من مواليد 1980 بدأت في ناشئين نادي سخا وبعد 4 سنوات تم تصعيدي للفريق الأول واستمررت لمدة 3 سنين في الفريق الأول حتي انتقلت لنادي كفر الشيخ في الدرجة الثالثة وصعدت معهم للدرجة الثانية".

"ثم انضممت لمنتخب كفر الشيخ بقيادة محمد عامر وكان يضم المنتخب عبدالحميد بسيوني ومحسن هنداوي ومحمد خيري وأحمد أبو مصطفي".

"استمررت 3 مواسم مع كفر الشيخ وصعدت مع كفر الشيخ لربع نهائي كأس مصر موسم 2005-2006 وودعنا بعد الهزيمة من الإسماعيلي بهدف".

"تلقيت 6 عروض من الدوري الممتاز ولكن بعد حديث من سيد الثعلبي وهشام ترك فضلت الانتقال لنادي الاتحاد".

لم يكن الاختيار الأفضل

"انتقالي للاتحاد لم يكن الأختيار الأفضل لعدم مشاركتي مع سلوبودان بيتكوفيتش المدرب الصربي والذي كان يُفضل لاعبي أندية الأهلي والزمالك المنضمين للفريق وكان يضم الفريق حينها هشام حنفي وأحمد صالح وسعيد عبدالعزيز ومحمد اليماني ومحمد ناجي جدو".

"كنت خارج حسابات المدير الفني وأقيمت مباراة بين الاتحاد والإسماعيلي وديا علي استاد الإسكندرية والملعب ممتلئ بالجماهير وبعد نصف ساعة خرج هشام حنفي وتم الدفع بي فقد كنت أشارك في الجناح الأيمن وقدمت مباراة ممتعة وتألقت".

"بعد المباراة أرسل الاسماعيلي فاكسا رسميا لفريقي من أجل التعاقد معي مع انتقال 3 لاعبين من الإسماعيلي إلى الاتحاد وهم صلاح أمين وأحمد خيري وأحمد خليفة وكان يقود الاسماعيلي مارك فوتا وصبري المنياوي".

"لكن الاتحاد رفض انتقالي فقمت بالاتصال بصبري المنياوي للتأكد فقال لي سنضمك للفريق ولكن فشلت الصفقة ولم أشارك مع المدرب الصربي حتي رحل وتم التعاقد مع محمد عمر وشاركت معه 6 مباريات في آخر الدوري ولكن لم تكن سببا في لفت أنظار اندية الدوري لأن الوقت كان ضيق".

"لو عاد بي الزمن كنت سأختار فريق غزل المحلة لأني كنت سأحصل علي فرصة معهم وقت تألق محسن هنداوي عكس الاتحاد الذين كانوا ينظرون لنجومية اللاعب ولكنه قدر الله".

"موسم واحد مع زعيم الثغر وانتقلت لنادي بترول أسيوط مع محمد عامر في الدرجة الثانية وصعدت معهم إلى الدوري الممتاز بعد موسم مميز ولكن لم استمر بعد صعود الفريق".

"انتقلت لنادي طنطا مع أشرف قاسم في الدرجة الثانية واستمررت لموسمين ثم انضممت لمالية كفر الزيات لمدة موسم وبعدها الحمام مع إيهاب جلال ثم عدت لكفر الشيخ".

"مع تخطي سن الثلاثين انتقلت لأندية القسم الثالث، فحققت الصعود مع سيدي سالم للدرجة الثانية ثم صعدت مع شباس الشهداء من الدرجة الرابعة الي الدرجة الثالثة، وقضيت موسم مع بسيون ثم لنادي سخا والصعود معهم في الموسم الحالي من القسم الرابع إلى القسم الثالث، وحاليا أنا هداف الفريق برصيد 7 أهداف".

لعب لفريقين في وقت واحد

"لأني موظف في شركة المياة فطلبت مني الشركة خوض دوري الشركات في أسوان وبعد تواصل من إدارة نادي سخا مع الشركة قرروا سفري للبطولة بشرط الوصول لنهائي دوري الشركات والعودة لاستكمال الترقي".

"تأهلت مع الفريق وحجزت إدارة نادي سخا تذكرة طيران لسفري من أسوان نظرا لإنجاز الوقت واللحاق بالمباراة وشاركت بالفعل في مواجهة أبو بدوي وصعدنا للقسم الثالث".

"لدي محل ملابس رياضية وأعمل في المحل في غير أوقات عملي مع الأندية أو وظيفتي".

"كرة القدم تحتاج للتوفيق في بعض الفرص أو الإختيارات فربما تغيرت مسيرتي عند انتقالي لزعيم الثغر ولكن الحمدلله علي كل شئ".