الاستئناف لـ في الجول: عقوبة عاشور على كل المسابقات.. وسنتأكد من صحة الفيديو

شدد عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، أن عقوبة إمام عاشور لاعب الزمالك بالإيقاف 12 مباراة سارية على كل المسابقات.

إمام عاشور النادي : الزمالك

عاقبت لجنة الانضباط إمام عاشور، لاعب الزمالك، بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه، كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه، في "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999". وأعلن اتحاد الكرة كذلك، أنه تلقى "طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها".

وقال الشوربجي لـ FilGoal.com "العقوبة تسري على جميع المستحقات، بما فيها مباريات فريق الشباب والفريق الأول في كل البطولات".

وأردف "ليس من حقنا زيادة العقوبة إلا في حال تقديم الأهلي لاستئناف ضد العقوبة ومطالبته بتغليظها".

وأكمل "أول ما نعمل عليه هو التأكد من صحة الفيديوهات وعدم كونها مزورة، لو تأكدنا من صحتها نراجع ما قيل في الفيديو ومدى استحقاقه للعقوبة من دونه".

وأوضح "بعد ذلك نستمع دفوع كل طرف، وقد يتم استدعاء الممثلين القانونيين لكل الأطراف في النزاع، وبناء على تلك الأمور نتخذ القرار النهائي".

وأتم "نبدأ من غد الأربعاء النظر في النزاع".

وسبق لعاشور أن عوقب من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة السوبر المحلي الموسم الماضي، لمدة 10 مباريات، في المشادة الشهيرة بين لاعبي الأهلي والزمالك في الإمارات.

كما عاقبته اللجنة مرة أخرى بالإيقاف لمدة مباراة، بعد مشادة مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري بعد مواجهة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد قدم شكوى ضد عاشور، وزملائه، بعد انتشار فيديو لهم، وصفه الأحمر بأنه يحمل "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأحد تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط.

كما صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك بأن العقاب ينتظر عاشور.

وخسر فريق شباب الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد قبل أن يحتفل كلاهما بالتتويج بلقب الدوري.

واحتفل الزمالك ظنا أن فارق الأهداف منحه اللقب، بينما احتفل الأهلي ظنا أن المواجهة المباشرة تحسم المتوج.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة على اللقب بين الناديين في 20 أبريل الجاري.