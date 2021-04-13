مؤتمر جوارديولا: لن ندافع في ألمانيا.. ذاهبون لتحقيق الانتصار

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 16:24

كتب : FilGoal

جوارديولا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه لن يدافع في مباراة الإياب ضد بروسيا دورتموند.

ويحل سيتي ضيفا على دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد الفوز 2-1 في الذهاب.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "علينا أن نحاول وننفذ خطتنا. لا يهم ما حدث في مباراة الذهاب، أمامنا فرصة في المباراة الثانية".

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وأضاف "خطتنا هي أن نذهب إلى هناك ونبذل قصارى جهدنا ونجعلهم يشعرون بأننا لن ندافع عما حصلنا عليه هنا. نريد أن نفرض أسلوبنا للفوز بالمباراة".

وتابع "نحن نتدرب ثم نسافر إلى ألمانيا ونتناول العشاء. لا شيء مضمون في لقاء الإياب. حققنا نتيجة جيدة في مباراتنا الأولى. سنلعب لنحاول وننتصر".

وواصل "إنه لمن دواعي سروري أن نتأهل لدوري الأبطال مرة أخرى. الموسم القادم سنكون هنا أيضا لأننا تأهلنا بالفعل".

وأتم "نحن أول فريق انجليزي تأهل رسميا لدوري الأبطال الموسم المقبل. الآن سنكمل 11 عاما على التوالي، هذا رائع بالتأكيد".

ويأمل بيب جوارديولا في تفادي مفاجآت ربع النهائي والتي عاندت الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة.

فمنذ تولي الإسباني مهمة السيتيزينز ودع من دور الـ 16 أمام موناكو، ثم من ربع النهائي أمام ليفربول وتوتنام وأولمبيك ليون.

فوز الذهاب هو الأول لمانشستر سيتي على حساب بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، بعدما سبق له أن خسر مباراة وتعادل في أخرى بنسخة موسم 2011-2012.

مباراة الذهاب حملت رقمين للاعبي إنجلترا، إذا أصبح جود بيلينجام لاعب وسط دورتموند ثاني أصغر لاعب يشارك في ربع نهائي دوري الأبطال بعمر 17 عاما و218 يوما بعد بويان كريكيتش لاعب برشلونة في موسم 2008 بعمر 17 عاما و217 يوما.

فيما أصبح فودين ثالث أصغر لاعب إنجليزي يسجل في ربع نهائي دوري الأبطال بعد آلان سميث وثيو والكوت.

هدف فودين القاتل هو الـ 17 لـ مانشستر سيتي في دوري الأبطال منذ موسم 2011-12 في الدقيقة 90 بالتساوي مع ريال مدريد.

وأنهى رويس بفضل هدفه نظافة شباك مانشستر سيتي والتي لم تهتز طيلة 788 دقيقة منذ هدف لويس دياز بقميص بورتو في دور المجموعات.

مانشستر سيتي بروسيا دورتموند بيب جوارديولا
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