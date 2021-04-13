تقرير: جاسبريني قد يغيب عن نهائي كأس إيطاليا لإهانة مفتش مكافحة المنشطات

يواجه جيانبيرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا عقوبة الإيقاف لمدة 20 يوما بعد إهانة مفتش مكافحة المنشطات.

بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فأن المدعي العام لمكافحة المنشطات بييرفيليبو لافياني طالب بإيقاف جاسبريني.

ويوضح التقرير أن مدرب النادي الأوروباتشي "أهان مفتشا أثناء فحص مفاجئ وهاجم نظام مكافحة المنشطات بالكامل، وقاطع اختبارا مستمرا على لاعب أتالانتا وأجبر اللاعب على الذهاب إلى التدريب".

وكان المفتش قد فاجئ النادي بزيارة في غير مواعيد المباريات في السابع من فبراير الماضي وأجرى 4 اختبارات للمخدرات وجاءت نتيجتها سلبية.

وأضاف التقرير أن جاسبريني قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر.

وطالب جاسبريني عقد جلسة استماع في العاشر من مايو المقبل أمام المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات.

وحال أُوقف المدير الفني الإيطالي فسيغيب لمدة 20 يوما وهو ما يعني غيابه عن نهائي كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن يلتقي أتالانتا ويوفنتوس في نهائي الكأس على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو في التاسع عشر من مايو المقبل.

ويحتل أتالانتا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.