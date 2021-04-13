حازم إمام: مقترح إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب هدفه إنقاذها

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 15:37

كتب : FilGoal

الإمبراطور حازم إمام

أوضح حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مقترح المطالبة بإعفاء الأندية الشعبية من الضرائب.

وقال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في تصريحات للمحررين البرلمانيين نقلتها صحيفة المصري اليوم: "المقترح هدفه إنقاذ الأندية الشعبية من المشكلات المالية التي تهدد مسيرتها في استكمال دورها المجتمعي، خاصة أن تلك الأندية تواجه أعباء مالية كبيرة".

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الأندية الشعبية في "دوامة" كبيرة بسبب الأزمات المالية التي تواجهم، وهو ما يتطلب البحث عن حلول خارج الصندوق لإنقاذها قبل تعرضها للانهيار.

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وتابع "فكرة إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب هو إعفاء شريحة معينة بحيث تكون بقيمة أقل من قيمة الضرائب التي تدفعها أندية المؤسسات".

وأتم "الدور الذي تقوم به الأندية الشعبية كبير والعائد على الدولة سيكون أكبر من أي أموال تُحصّل من الضرائب".

وكان حازم إمام قد أوضح خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة أن المقترح ليس جديدا، إذ سبق وأن أصدر البرلمان الإسباني في وقت سابق تشريع يعفي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب مع خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها على باقي الأندية الشعبية الأخرى.

حازم إمام الأندية الشعبية
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