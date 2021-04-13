حامد: ما حدث في الأهلي مشهد عبثي.. ومدرب الناشئين في مصر لا يتقاضى راتبه ويجامل

يرى بدر حامد رئيس قطاع ناشئي الزمالك، أن ما حدث في النادي الأهلي فرع مدينة نصر، عقب خسارة فريقه من الأحمر 2-1، والجدل بشأن الفائز بدوري الجمهورية مواليد 1999، مشهد عبثي.

وقال حامد في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت "أنا مدير فني لقطاعات الناشئين منذ 30 عاما، وعملي وضع فلسفة واستراتيجيات لكل الاتحادات التي عملت بها سواء في آسيا أو إفريقيا. أساس العمل الأجندة واللائحة. لأول مرة أرى أن لائحة مختلفة والبعض يفسر اللائحة بشكل آخر".

وأردف "اللائحة تقول إن البطل بفارق الأهداف. رأيت مشهدا عبثيا في النادي الأهلي باحتفال الفريقين بعد المباراة ثم يُصرح مسؤول باتحاد الكرة بأن الأهلي البطل، وآخر يقول سنراجع القرار وأخيرا يعلن عن إقامة مباراة فاصلة. إنه مشهد عبثي للغاية".

وأكمل "لماذا مباراة فاصلة؟ أعلن إن الأهلي البطل أو الزمالك البطل، الموضوع واضح وصريح، واللائحة تمنح أفضلية مباشرة للزمالك. كان من المفترض أن يرسل لنا تعديلا، وطالما لم نتلق تعديلا من اتحاد الكرة، إذن اللائحة القديمة هي السارية".

وشدد "إذا تمسك اتحاد الكرة بالمباراة الفاصلة، حينها القرار لمجلس الإدارة، وإذا كنت أنا صاحب القرار، فأنا البطل ولن ألعب المباراة".

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وأردف "إمام عاشور؟ أنا مع الأدب والأخلاق، من أخطأ يُحاسب، ما فعله لا يصح، وإذا صدر نفس التصرف في غرفة الأهلي لابد أيضا أن نحاسب، فنحن ندير منظومة تربوية ورياضية".

وأتم "لابد أن نهتم بالتعليم والثقافة والتأمين الصحي ورواتب مدربي قطاع الناشئين، أرى أمورا في مصر غريبة للغاية، من خلال عملي في الاتحاد الآسيوي أقدم تقريرا شهريا بأن كل مدرب حصل على راتبه بينما لدينا في مصر، لا يتقاضى المدرب راتبه ثم نجده يجامل الميكانيكي الذي يصلح سيارته بضم ابنه للفريق".