مدرب فرانكفورت يتولى تدريب جلادباخ

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء رحيل مدربه آدي هوتر بنهاية الموسم وتولي تدريب بروسيا مونشنجلادباخ.

المدرب النمساوي وقع على عقد يربطه بجلادباخ لمدة 3 مواسم.

وفعل هوتر بندا في عقده يسمح له بالرحيل، وأخبر النادي واللاعبين.

كان جلاباخ قد أعلن في فبراير الماضي رحيل مديره الفني ماركو روزه بعد نهاية الموسم وانتقاله إلى تدريب بروسيا دورتموند، ومن وقتها بدء البحث عن بديل.

هوتر يقترب من قيادة فرانكفورت للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فالفريق يحتل المركز الرابع في الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن دورتموند الخامس قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

أما جلادباخ فيحتل المركز الثامن في الدوري الألماني حاليا.