مؤتمر كلوب: ليس لدينا الكثير لنخسره أمام ريال مدريد.. لو تجاهلنا الدفاع سنُعاقب

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه سيرمي بكل ثقله في مباراته ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا من أجل تحقيق التأهل رغم صعوبة الموقف.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعدما فاز 3-1 في الذهاب.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "عندما تكون متأخرا في الذهاب بنتيجة 3-1، يبدو أنك ودعت البطولة، لكن هذا يعني أنه ليس لدينا الكثير لنخسره في لقاء الإياب".

وأضاف "لقد كانوا أفضل منا في مباراة الذهاب ولكن فقط في الشوط الأول. سنحاول تحقيق الفوز والتأهل بكل تأكيد".

وتابع المدرب الألماني "سنواجه الكثير من المشاكل في لقاء الإياب، نتيجة الذهاب مشكلة، جودة الخصم مشكلة، غياب الجماهير مشكلة".

وشدد "للتغلب على ريال مدريد عليك أن تدافع بأعلى مستوى لديك. الهدف الأول الذي سجلوه ضدنا كان مثالا جيدا على ذلك. تمريرة رائعة واستقبال مدهش وفي النهاية هدف لا يصدق".

وأردف مدرب بروسيا دورتموند السابق "علينا الدفاع أولا، ثم خلق الفرص".

وواصل "لا تريد أبدا أن ترى شباكك تهتز. لا يمكننا تجاهل الدفاع وإلا سنعاقب".

وأتم "ليس لدي أي فكرة عما إذا كان أي فريق في العالم يمكنه حرمان ريال مدريد من خلق الفرص".

وفاز ريال مدريد ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الأسبوع الماضي.

فوز ليفربول بهدفين دون مقابل يتأهل به لنصف النهائي مستفيدا من الهدف الذي سجله محمد صلاح في إسبانيا.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من لقاء تشيلسي وبورتو.

تشيلسي وضع قدما في نصف النهائي بالفوز في لقاء الذهاب 2-0 خارج ملعبه.

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