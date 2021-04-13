رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: مدة غياب هاني أطول من أجايي.. وموقف ياسر من القمة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 13:26

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الإسماعيلي - محمد هاني

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي موقف ياسر إبراهيم من اللحاق بالقمة أمام الزمالك.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

محمد هاني

النادي : الأهلي

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وكذلك تحدث عن موقف الثنائي محمد هاني وجونيور أجايي لـ FilGoal.com.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامن عشر من أبريل، بعد خوض لقاء النصر في كأس مصر غدا الأربعاء.

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وقال شوقي لـ FilGoal.com: "هناك محاولات لعلاج ياسر إبراهيم من أجل لحاقه بالقمة ولكن قد يستلزم الوضع وقت أطول".

وتعرض ياسر لإجهاد في العضلة الضامة في التدريبات قبل لقاء سيمبا وفقا لتصريح سابق من سامي قمصان مدرب الأهلي.

وأضاف شوقي: "مدة علاج أجايي أقل من شهر، لكن من يحتاج لوقت أطول هو محمد هاني".

وتعرض أجايي لإصابة في مواجهة سيمبا بدوري الأبطال وأثبت الفحص الطبي إصابته بـ ثقل في العضلة الخلفية.

فيما تعرض هاني لشد في العضلة الضامة.

وكان شوقي قد كشف لـ FilGoal.com إيجابية مسحة محمد الشناوي. (طالع التفاصيل)

محمد هاني الأهلي أجايي ياسر إبراهيم
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