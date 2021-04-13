أعلنت لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مباراة واحدة وتغريمه.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وغُرم مهاجم ميلان بعد طرده أمام بارما بـ 5 آلاف يورو "لقوله بأسلوب استفزازي، انتقادات غير محترمة لحكم المباراة".

وأشهر فابيو ماريسكا حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إبراهيموفيتش في الدقيقة 60 والنتيجة تشير لتفوق الروسونيري 2-0.

وفاز ميلان بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

وسيغيب إبراهيموفيتش عن مباراة جنوى والمقرر أن يخوضها ميلان يوم الأحد المقبل.

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان قد أوضح في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت": "إبراهيموفيتش أخبرني أنه كان يتناقش مع الحكم وإنه لم يُبد أي قلة احترام أو إهانة للحكم، لما اتحدث مع الحكم أيضا فلا أعلم".

وأضاف "زلاتان قال للحكم، إذا أنت لست مهتما بما قلته؟ وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، لم أكن هناك ولا أعلم".

بطاقة حمراء لإبراهيموفيتش هي الثامن في مسيرته بالدوريات الـ 5 الكبرى والأول له في الدوري الإيطالي منذ الطرد أمام نابولي في 2012.

وسجل السويدي البالغ 39 عاما، 17 هدفا وصنع 3 في 25 مباراة خاضها الموسم الحالي بقميص الديافولو.